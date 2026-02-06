Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Hinweise nach Pkw-Diebstahl

Moers (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Personen zwischen 22:00 Uhr und 07:30 Uhr einen Pkw auf der Drinhausstraße. Dieser parkte dort auf einer Garagenzufahrt.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Jeep Grand Cherokee mit dem amtlichen Kennzeichen MO-PL1410. Der Jeep verfügt über ein sogenanntes "Keyless Go System".

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-1710 zu melden.

/eg Ref. 260205-0906

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell