Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Raub in Mehrparteienhaus - Täter setzt Reizstoff ein - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus an der Bergstraße zu einem schweren Raubdelikt.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine Frau das Gebäude durch die Hauseingangstür. Kurz hinter ihr gelangte ein bislang unbekannter Mann ebenfalls in den Eingangsbereich. Nach einem kurzen Aufenthalt im Garagenbereich hielt sich die Frau im Bereich eines Fahrstuhls auf, als sie bemerkte, dass Druck auf ihren auf dem Rücken getragenen Rucksack ausgeübt wurde. Als sie den Rucksack nach vorne nahm, stellte sie fest, dass dieser geöffnet war.

In diesem Moment sprühte der Mann, der der Frau gefolgt war, der Frau eine reizende Flüssigkeit ins Gesicht. Die Geschädigte ließ daraufhin den Rucksack fallen. Als sie versuchte, diesen wieder aufzuheben, setzte der Täter den Reizstoff erneut ein, nahm die Tasche an sich und flüchtete anschließend durch den Hauseingang. Beim Verlassen stieß er die Frau zur Seite und entfernte sich in bislang unbekannte Richtung.

Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief zunächst ohne Erfolg.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 170 cm groß

schlanke Figur

braun gebräunte Haut

kurze dunkle Haare

schwarze Bekleidung

Die Ermittlungen wurden von der Polizei Osnabrück aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Mann geben können, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0541/327-2215 oder 0541/327-3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell