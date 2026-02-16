Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Sachbeschädigung an Bushaltestelle "Friedenshöhe"- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstag wurde der Polizei eine mögliche Sachbeschädigung an der Bushaltestelle "Friedenshöhe" an der Bremer Straße gemeldet.

Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass das Bushaltestellenhäuschen durch bislang unbekannte Täter beschädigt wurde. Die rückwärtige Verglasung in Richtung Parkplatz besteht aus zwei mittig getrennten Scheiben. Aus dem Mittelpfosten wurde die rückseitige Dichtung entfernt, sodass eine Scheibe aus der Führung auf den Parkplatz fiel und dabei zerstört wurde.

Von der Bremer Straße aus betrachtet wurde zudem die Außendichtung am vorderen Pfosten etwa zehn Zentimeter heruntergezogen. Durch diese Manipulation ist vermutlich auch das Glas der Scheibe gesplittert.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

