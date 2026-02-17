Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montag zwischen 13:00 Uhr und 22:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Ortsmitte von Nortrup ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchten die Täter in dem Wohnhaus gezielt nach Wertgegenständen. Sie betraten mehrere Räume und durchsuchten diese. Anschließend flüchteten sie mit Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zum genauen Diebesgut sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

