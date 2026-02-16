Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Widerstand gegen Polizisten

Warendorf (ots)

Ein 19-jähriger Ahlener hat am Sonntagabend (15.02.2026, 22.30 Uhr) mehrere Polizeibeamte in Oelde-Sünninghausen gebunden.

Der junge Mann kam mehreren Platzverweisen nicht nach und behinderte Erst-Helfer-Maßnahmen eines Beamten im Rahmen von Karnevals-Feierlichkeiten. Der 19-Jährige wurde zunehmend aggressiver und störte die Maßnahmen immer penetranter. Er leistete immensen Widerstand und trat die Beamten.

Zur Verhinderung von Straftaten nahmen sie ihn in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Polizisten blieben unverletzt.

