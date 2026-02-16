PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Widerstand gegen Polizisten

Warendorf (ots)

Ein 19-jähriger Ahlener hat am Sonntagabend (15.02.2026, 22.30 Uhr) mehrere Polizeibeamte in Oelde-Sünninghausen gebunden.

Der junge Mann kam mehreren Platzverweisen nicht nach und behinderte Erst-Helfer-Maßnahmen eines Beamten im Rahmen von Karnevals-Feierlichkeiten. Der 19-Jährige wurde zunehmend aggressiver und störte die Maßnahmen immer penetranter. Er leistete immensen Widerstand und trat die Beamten.

Zur Verhinderung von Straftaten nahmen sie ihn in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Polizisten blieben unverletzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
  • 16.02.2026 – 08:21

    POL-WAF: Sassenberg. Von der Straße gerutscht

    Warendorf (ots) - Bei einem witterungsbedingten Unfall ist am Sonntagabend (15.02.2026, 22.00 Uhr) eine junge Autofahrerin in Sassenberg leicht verletzt worden. Die 24-jährige Sassenbergerin fuhr auf der Straße Gröblingen und kam glättebedingt nach rechts von der Straße ab. Hier stieß ihr Auto gegen einen Baum, sie verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die junge Frau leicht verletzt zur ambulanten ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 02:23

    POL-WAF: Oelde-Stromberg. Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

    Warendorf (ots) - Am Sonntag (15.02.2026, 19.25 Uhr) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Stromberg. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Oelde fuhr mit seinem 40-jährigen Beifahrer aus Oelde auf der Straße Oelder Tor in Richtung Beckumer Straße. Im Einmündungsbereich Oelder Tor/Beckumer Straße kam der Pkw ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 12:19

    POL-WAF: Beelen. Räuberischer Diebstahl in Tankstelle

    Warendorf (ots) - Ein unbekannter, maskierter Täter betrat am Samstag (14.02.2026, 20.32 Uhr) den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Warendorfer Straße in Beelen. Während der Täter zum Kassenbereich lief, hielt er beide Hände verborgen in seiner Winterjacke. Er legte eine Tüte auf den Kassentresen und suggerierte dem Mitarbeiter Bargeld aus der Kasse zu holen. Dieser legte dem Unbekannten Bargeld-Scheine auf den ...

    mehr
