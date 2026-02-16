PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Warendorf (ots)

Am Sonntag (15.02.2026, 19.25 Uhr) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Stromberg.

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Oelde fuhr mit seinem 40-jährigen Beifahrer aus Oelde auf der Straße Oelder Tor in Richtung Beckumer Straße. Im Einmündungsbereich Oelder Tor/Beckumer Straße kam der Pkw aus bislang unbekannter Ursache zunächst von der Fahrbahn ab und im weiteren Verlauf auf der Beckumer Straße zum Stehen. Der Pkw wurde erheblich beschädigt.

Der Fahrer und der Beifahrer versuchten sich zu Fuß von der Unfallstelle zu entfernen, wurden aber von Polizeibeamten angetroffen.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Der Beifahrer wurde durch das Unfallgeschehen lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn und den leicht verletzten Fahrer zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert.

Der Pkw wurde abgeschleppt.

Die Straße blieb bis etwa 01.50 Uhr voll gesperrt.

Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

