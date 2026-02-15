PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Körperliche Auseinandersetzung - Waffe fällt zu Boden

Warendorf (ots)

Polizeibeamte sind am Freitagabend (13.02.2026, 22.40 Uhr) zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf einer Geburtstagsfeier an der Selma-Englisch-Straße in Ahlen gerufen worden.

Als die Beamten eintrafen, hatten Zeugen bereits einen 17-jährigen Ahlener festgesetzt und eine Schusswaffe gesichert, die dem Jugendlichen bei der Auseinandersetzung auf den Boden gefallen war. Hintergrund und Ablauf der Auseinandersetzung werden aktuell ermittelt.

Nach Rücksprache mit einer Erziehungsberechtigten, nahmen Beamte den 17-Jährigen in Gewahrsam und ordneten aufgrund seiner starken Alkoholisierung eine Blutprobenentnahme an. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

  • 15.02.2026 – 11:53

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Spielhalle

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (13.02.2026, 04.49 Uhr) gewaltsam in eine Spielhalle an der Rottmannstraße in Ahlen eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sie sich Zugang und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 11:46

    POL-WAF: Kreis Warendorf. Jecken feiern überwiegend friedlich - Zwischenbilanz

    Warendorf (ots) - Die Jecken im Kreis Warendorf haben die vergangenen Tage überwiegend friedlich gefeiert. Vereinzelt kam es nach oder während Veranstaltungen zu körperlichen Auseinandersetzungen oder Trunkenheitsfahrten. Insgesamt wurden Polizeibeamte zwischen Freitagabend (13.02.2026) und Sonntagmorgen (15.02.2026) zu fünf Einsätzen mit Karnevalsbezug gerufen. ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:25

    POL-WAF: Ennigerloh. Fußgänger angefahren

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag (14.02.2026,19.49 Uhr) ein 73-jähriger Fußgänger in Ennigerloh leicht verletzt worden. Ein 29-jähriger Münsteraner fuhr mit seinem Auto auf der Landstraße Beesen. Zeitgleich war der Rentner aus Ennigerloh zu Fuß auf einem schmalen Grünstreifen unterwegs. Der Autofahrer streifte den 73-Jährigen beim Vorbeifahren und verletzte ihn dabei. Rettungskräfte ...

    mehr
