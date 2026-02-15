Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Körperliche Auseinandersetzung - Waffe fällt zu Boden

Warendorf (ots)

Polizeibeamte sind am Freitagabend (13.02.2026, 22.40 Uhr) zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf einer Geburtstagsfeier an der Selma-Englisch-Straße in Ahlen gerufen worden.

Als die Beamten eintrafen, hatten Zeugen bereits einen 17-jährigen Ahlener festgesetzt und eine Schusswaffe gesichert, die dem Jugendlichen bei der Auseinandersetzung auf den Boden gefallen war. Hintergrund und Ablauf der Auseinandersetzung werden aktuell ermittelt.

Nach Rücksprache mit einer Erziehungsberechtigten, nahmen Beamte den 17-Jährigen in Gewahrsam und ordneten aufgrund seiner starken Alkoholisierung eine Blutprobenentnahme an. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

