POL-WAF: Ennigerloh. Fußgänger angefahren
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag (14.02.2026,19.49 Uhr) ein 73-jähriger Fußgänger in Ennigerloh leicht verletzt worden.
Ein 29-jähriger Münsteraner fuhr mit seinem Auto auf der Landstraße Beesen. Zeitgleich war der Rentner aus Ennigerloh zu Fuß auf einem schmalen Grünstreifen unterwegs. Der Autofahrer streifte den 73-Jährigen beim Vorbeifahren und verletzte ihn dabei.
Rettungskräfte brachten den Ennigerloher zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
