Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Fußgänger angefahren

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag (14.02.2026,19.49 Uhr) ein 73-jähriger Fußgänger in Ennigerloh leicht verletzt worden.

Ein 29-jähriger Münsteraner fuhr mit seinem Auto auf der Landstraße Beesen. Zeitgleich war der Rentner aus Ennigerloh zu Fuß auf einem schmalen Grünstreifen unterwegs. Der Autofahrer streifte den 73-Jährigen beim Vorbeifahren und verletzte ihn dabei.

Rettungskräfte brachten den Ennigerloher zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

