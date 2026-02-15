Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Fußgänger angefahren

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag (14.02.2026,19.49 Uhr) ein 73-jähriger Fußgänger in Ennigerloh leicht verletzt worden.

Ein 29-jähriger Münsteraner fuhr mit seinem Auto auf der Landstraße Beesen. Zeitgleich war der Rentner aus Ennigerloh zu Fuß auf einem schmalen Grünstreifen unterwegs. Der Autofahrer streifte den 73-Jährigen beim Vorbeifahren und verletzte ihn dabei.

Rettungskräfte brachten den Ennigerloher zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell