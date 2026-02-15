POL-WAF: Ostbevern-Brock. Skoda angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Donnerstag (12.02.2026) einen grauen Skoda Oktavia in Ostbevern-Brock angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 11.30 Uhr und 15.00 Uhr an der Straße Reinkers Kamp und wurde hinten links beschädigt.
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell