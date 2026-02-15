Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern-Brock. Skoda angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (12.02.2026) einen grauen Skoda Oktavia in Ostbevern-Brock angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 11.30 Uhr und 15.00 Uhr an der Straße Reinkers Kamp und wurde hinten links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell