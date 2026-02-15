Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Fahrt wegen Werbetafel - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagvormittag (13.02.2026) die Werbetafel eines Geschäfts an der Nordstraße in Sendenhorst erheblich beschädigt.

Der Beteiligte fuhr mit seinem Fahrzeug dagegen und flüchtete.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell