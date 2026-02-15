Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Sturz mit Motorrad

Warendorf (ots)

Bei dem Sturz mit einem Motorrad ist am Samstag (14.02.2026, 16.05 Uhr) eine junge Sozia in Ahlen leicht verletzt worden.

Ein 20-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Kraftrad und einer 16-jährigen Sozia aus Beckum auf der Maybachstraße in Fahrtrichtung Kruppstraße. Als er im Einmündungsbereich nach rechts Richtung Kruppstraße lenkte, stürzte er aus noch unklarer Ursache.

Rettungskräfte brachten die 16-Jährige leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell