PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Sturz mit Motorrad

Warendorf (ots)

Bei dem Sturz mit einem Motorrad ist am Samstag (14.02.2026, 16.05 Uhr) eine junge Sozia in Ahlen leicht verletzt worden.

Ein 20-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Kraftrad und einer 16-jährigen Sozia aus Beckum auf der Maybachstraße in Fahrtrichtung Kruppstraße. Als er im Einmündungsbereich nach rechts Richtung Kruppstraße lenkte, stürzte er aus noch unklarer Ursache.

Rettungskräfte brachten die 16-Jährige leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 09:55

    POL-WAF: Sendenhorst. Fahrt wegen Werbetafel - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitagvormittag (13.02.2026) die Werbetafel eines Geschäfts an der Nordstraße in Sendenhorst erheblich beschädigt. Der Beteiligte fuhr mit seinem Fahrzeug dagegen und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:51

    POL-WAF: Ostbevern-Brock. Skoda angefahren und beschädigt

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag (12.02.2026) einen grauen Skoda Oktavia in Ostbevern-Brock angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand zwischen 11.30 Uhr und 15.00 Uhr an der Straße Reinkers Kamp und wurde hinten links beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:57

    POL-WAF: Oelde-Stromberg. Hinweise zu Betrüger gesucht

    Warendorf (ots) - Im Zusammenhang mit einer Betrugstat werden Zeugen gesucht, die am Donnerstag, 12.2.2026 gegen 20.00 Uhr einen Tatverdächtigen auf der Kirchstraße in Stromberg gesehen haben. Der Gesuchte ist südosteuropäischen Typs, etwa 30 bis 40 Jahre alt, hat ein schmales Gesicht und dunkle wellige Haare. Der Mann trug eine weite helle Jeans, helle Schuhe und eine schwarze Jacke. Wer hat den Tatverdächtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren