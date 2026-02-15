Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Jecken feiern überwiegend friedlich - Zwischenbilanz

Warendorf (ots)

Die Jecken im Kreis Warendorf haben die vergangenen Tage überwiegend friedlich gefeiert.

Vereinzelt kam es nach oder während Veranstaltungen zu körperlichen Auseinandersetzungen oder Trunkenheitsfahrten. Insgesamt wurden Polizeibeamte zwischen Freitagabend (13.02.2026) und Sonntagmorgen (15.02.2026) zu fünf Einsätzen mit Karnevalsbezug gerufen. 313 Fahrerinnen und Fahrer von u.a. Autos, Fahrrädern, Krads, E-Scooter oder Pedelecs wurden im selben Zeitraum kontrolliert.

In Telgte ist am Sonntagmorgen (15.02.2026, 00.40 Uhr) eine Kölnerin in ihrem Auto deutlich zu schnell auf der Straße Delsener Heide aufgefallen. An der K 50 stoppten Beamte das Auto, nachdem die 22-jährige Fahrerin zunächst Anhaltsignale ignoriert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war deutlich positiv. Die junge Frau gab an, zuvor Alkohol konsumiert zu haben.

Auch ein 49-jähriger Telgter fiel Beamten am Samstag (14.02.2026, 18.00 Uhr) an der Straße Münstertor auf seinem Pedelec auf. Auch er war deutlich alkoholisiert.

In Ennigerloh erhielt ein 36-jähriger Mann mehrere Platzverweise im Rahmen der Karnevalsfeierlichkeiten. Nachdem er diesen nicht nachkam, nahmen ihn die Beamten zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Der Ennigerloher wurde zunehmend aggressiver und leistete erheblichen Widerstand. Er sperrte sich und trat auch in Richtung der Beamten. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Auch in Ahlen kam es während der Karnevalsfeierlichkeiten am frühen Sonntagmorgen (15.02.2026) an der Straße Westenmauer zu einer Auseinandersetzung, während der ein Sicherheitsdienst aktiv werden musste.

Wir möchten daran erinnern, dass die Polizei konsequent gegen Störer und Straftäter einschreiten und Ermittlungsverfahren einleiten wird. Auch Alkoholkontrollen wird es weiter geben: Für Ihre Sicherheit! Wer feiert und Alkohol trinkt oder Drogen nimmt, organisiert den Heimweg bereits vorher, bildet Fahrgemeinschaften oder setzt auf Bus- und Taxi. Anstehende Karnevalsveranstaltungen werden, wie jedes Jahr, auch weiterhin zum Teil polizeilich begleitet.

Wir wünschen allen passiven und aktiven Karnevalisten auch am heutigen Sonntag und morgen an Rosenmontag schöne und sichere Stunden. Im Notfall 110!

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell