Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Spielhalle

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (13.02.2026, 04.49 Uhr) gewaltsam in eine Spielhalle an der Rottmannstraße in Ahlen eingebrochen.

Über ein Fenster verschafften sie sich Zugang und stahlen Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell