POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Spielhalle
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind am Freitag (13.02.2026, 04.49 Uhr) gewaltsam in eine Spielhalle an der Rottmannstraße in Ahlen eingebrochen.
Über ein Fenster verschafften sie sich Zugang und stahlen Bargeld.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell