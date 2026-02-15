Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Kleingartenanlage

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind in eine Kleingartenanlage an der Parkstraße in Ahlen eingebrochen.

Zwischen Freitag (13.02.2026, 13.30 Uhr) und Samstag (14.02.2026, 12.05 Uhr) gingen die Täter eine Parzelle an, verschafften sich gewaltsam Zugang und stahlen unter anderem Werkzeuge.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell