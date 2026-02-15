POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Kleingartenanlage
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind in eine Kleingartenanlage an der Parkstraße in Ahlen eingebrochen.
Zwischen Freitag (13.02.2026, 13.30 Uhr) und Samstag (14.02.2026, 12.05 Uhr) gingen die Täter eine Parzelle an, verschafften sich gewaltsam Zugang und stahlen unter anderem Werkzeuge.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell