Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Räuberischer Diebstahl in Tankstelle

Warendorf (ots)

Ein unbekannter, maskierter Täter betrat am Samstag (14.02.2026, 20.32 Uhr) den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Warendorfer Straße in Beelen. Während der Täter zum Kassenbereich lief, hielt er beide Hände verborgen in seiner Winterjacke. Er legte eine Tüte auf den Kassentresen und suggerierte dem Mitarbeiter Bargeld aus der Kasse zu holen. Dieser legte dem Unbekannten Bargeld-Scheine auf den Tresen. Der Mann verstaute die Scheine in dem Beutel und griff beim Hinausrennen in ein Regal mit elektronischen Zigaretten und entwendete einige von diesen.

Er wird wie folgt beschrieben:

Weiße Sneaker, schwarze Hose, silber/schwarze Winterjacke der Marke North Face, schwarze Sturmhaube, blaue Einweghandschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

