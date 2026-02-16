PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Von der Straße gerutscht

Warendorf (ots)

Bei einem witterungsbedingten Unfall ist am Sonntagabend (15.02.2026, 22.00 Uhr) eine junge Autofahrerin in Sassenberg leicht verletzt worden.

Die 24-jährige Sassenbergerin fuhr auf der Straße Gröblingen und kam glättebedingt nach rechts von der Straße ab. Hier stieß ihr Auto gegen einen Baum, sie verletzte sich leicht.

Rettungskräfte brachten die junge Frau leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 02:23

    POL-WAF: Oelde-Stromberg. Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

    Warendorf (ots) - Am Sonntag (15.02.2026, 19.25 Uhr) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Stromberg. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Oelde fuhr mit seinem 40-jährigen Beifahrer aus Oelde auf der Straße Oelder Tor in Richtung Beckumer Straße. Im Einmündungsbereich Oelder Tor/Beckumer Straße kam der Pkw ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 12:19

    POL-WAF: Beelen. Räuberischer Diebstahl in Tankstelle

    Warendorf (ots) - Ein unbekannter, maskierter Täter betrat am Samstag (14.02.2026, 20.32 Uhr) den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Warendorfer Straße in Beelen. Während der Täter zum Kassenbereich lief, hielt er beide Hände verborgen in seiner Winterjacke. Er legte eine Tüte auf den Kassentresen und suggerierte dem Mitarbeiter Bargeld aus der Kasse zu holen. Dieser legte dem Unbekannten Bargeld-Scheine auf den ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 12:03

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Kleingartenanlage

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Kleingartenanlage an der Parkstraße in Ahlen eingebrochen. Zwischen Freitag (13.02.2026, 13.30 Uhr) und Samstag (14.02.2026, 12.05 Uhr) gingen die Täter eine Parzelle an, verschafften sich gewaltsam Zugang und stahlen unter anderem Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren