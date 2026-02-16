Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Von der Straße gerutscht

Warendorf (ots)

Bei einem witterungsbedingten Unfall ist am Sonntagabend (15.02.2026, 22.00 Uhr) eine junge Autofahrerin in Sassenberg leicht verletzt worden.

Die 24-jährige Sassenbergerin fuhr auf der Straße Gröblingen und kam glättebedingt nach rechts von der Straße ab. Hier stieß ihr Auto gegen einen Baum, sie verletzte sich leicht.

Rettungskräfte brachten die junge Frau leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

