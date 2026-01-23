PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MZG: Zeugenaufruf nach Körperverletzung zum Nachteil einer älteren Dame in der Innenstadt Merzigs

Poststraße in 66663 Merzig (ots)

Am 23.01.2026 begibt sich der Beschuldigte gegen 09:15h in die Poststraße in 66663 Merzig und hier vor das ehemalige Stadthaus. Zunächst pöbelt er wahllos Passanten an, ehe er unvermittelt und wutentbrannt auf die 79-jährige Geschädigte losgeht. Nachdem er ihr einen gezielten Tritt auf den linken Oberschenkel versetzt, kommt diese zu Fall. Im Anschluss verlagert er seine Aggression auf eine weitere Passantin, welcher er einen Schlag ins Gesicht verpassen will. Nachdem dies scheitert, flüchtet er in Richtung Landratsamt, wo er durch die Polizei überwältigt und in Gewahrsam genommen wird.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, insbesondere die mögliche Geschädigte (Schlag ins Gesicht, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

