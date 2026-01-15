PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Merzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Vermisste Frau Sarah Böffel

POL-MZG: Vermisste Frau Sarah Böffel
  • Bild-Infos
  • Download

PI Merzig (ots)

Seit Dezember 2025 wird Frau Sarah Böffel vermisst. Sie ist aus einer Einrichtung des Schwesternverbandes Merzig abgängig. Frau Böffel ist auf Medikamente angewiesen. Sie ist 40 Jahre alt, ca. 162 cm groß und hat blonde schulterlange Haare. Über ihre Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise auf ihren Aufenthaltsort bitte an die Polizeiinspektion Merzig

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig
MZG- DGL
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Merzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Merzig
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Merzig
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 10:46

    POL-MZG: Zeugenaufruf nach 18km langer Falschfahrt auf der BAB 8

    Merzig-Wadern (ots) - Am 27.12.2025, gegen 03:05 Uhr, wurde der saarländischen Polizei über Notruf ein Falschfahrer auf der BAB 8 in Höhe der Anschlussstelle Perl gemeldet. Der Falschfahrer befuhr die Richtungsfahrbahn Luxemburg demnach mit seinem belgischen Pkw zumindest ab der AS Perl entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Merzig. Der Verkehr der Richtungsfahrbahn Luxemburg wurde folglich zum Schutz ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 01:25

    POL-MZG: Verkehrsunfallflucht in Merzig

    Merzig (ots) - Am Mittwoch, den 12.11.2025 zwischen 10:00 und 11:00 Uhr parkte ein grauer Smart for two Cabrio mit Merziger Kennzeichen auf dem Parkplatzgelände in der Friedrichstraße in Merzig, der unteren Parkebene. Als die Fahrerin des Smart zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie einen frischen Unfallschaden am Frontstoßfänger feststellen. Lackantragungen ließen vermuten, dass es sich bei dem unfallverursachenden ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:49

    POL-MZG: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen

    Merzig (ots) - In den vergangenen Monaten und in der letzten Woche kam es im Bereich der Annastraße in 66663 Merzig zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen, wodurch ein hoher Sachschaden entstanden ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Merzig in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren