Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Vermisste Frau Sarah Böffel

Bild-Infos

Download

PI Merzig (ots)

Seit Dezember 2025 wird Frau Sarah Böffel vermisst. Sie ist aus einer Einrichtung des Schwesternverbandes Merzig abgängig. Frau Böffel ist auf Medikamente angewiesen. Sie ist 40 Jahre alt, ca. 162 cm groß und hat blonde schulterlange Haare. Über ihre Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise auf ihren Aufenthaltsort bitte an die Polizeiinspektion Merzig

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell