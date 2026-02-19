Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: Brand eines Einfamilienhauses

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es im südlichen Bereich von Hilter, am Rand einer Wohnsiedlung, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus.

Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer vermutlich im unteren Bereich des Hauses aus und griff anschließend auf angrenzende Räume sowie auf einem Carport über. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem größeren Aufgebot zur Einsatzstelle aus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen.

Durch das Feuer entstand jedoch erheblicher Sachschaden an dem betroffenen Wohnhaus. Zudem wurde ein angrenzendes Gebäude durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt. Personen wurden bei dem Brand nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell