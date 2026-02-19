PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: Brand eines Einfamilienhauses

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es im südlichen Bereich von Hilter, am Rand einer Wohnsiedlung, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus.

Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer vermutlich im unteren Bereich des Hauses aus und griff anschließend auf angrenzende Räume sowie auf einem Carport über. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem größeren Aufgebot zur Einsatzstelle aus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen.

Durch das Feuer entstand jedoch erheblicher Sachschaden an dem betroffenen Wohnhaus. Zudem wurde ein angrenzendes Gebäude durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt. Personen wurden bei dem Brand nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 09:59

    POL-OS: Nortrup: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Montag zwischen 13:00 Uhr und 22:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Ortsmitte von Nortrup ein. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten die Täter in dem Wohnhaus gezielt nach Wertgegenständen. Sie betraten mehrere Räume und durchsuchten diese. Anschließend flüchteten sie mit Diebesgut in unbekannte ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 15:47

    POL-OS: Bad Rothenfelde: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch im Erlenweg

    Osnabrück (ots) - Am Samstagabend trieben Einbrecher im Erlenweg ihr Unwesen. Zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Nähe der Einmündung zur Feldstraße. Im Innern durchsuchten die Täter sämtliche Räume und machten sich schließlich mit ihrem Diebesgut aus dem Staub. Die Polizei aus Dissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren