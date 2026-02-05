PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Brand einer Gartenhütte

Iserlohn (ots)

An der Westfalenstraße brannte gestern Abend, 22.15 Uhr, eine Gartenhütte in voller Ausdehnung. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und hielten einen 13-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein weiterer mutmaßlicher Täter (16) flüchtete, konnte jedoch von Polizisten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Sie stehen im Verdacht die Gartenhütte in Brand gesetzt zu haben. Der 13-Jährige wurde seinen Eltern übergeben, der 16-Jährige vorläufig festgenommen. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 09:49

    POL-MK: Kein Fahrschein: Streit im Zug eskaliert

    Lüdenscheid (ots) - Zwei Männer sollen gestern Vormittag einen Lokführer geschlagen und einen Schaffner bespuckt haben. Die 26 und 38 Jahre alten Tatverdächtigen fuhren mit der Volmetalbahn, als sie kontrolliert wurden. Der 38-Jährige konnte keinen Fahrschein vorweisen und soll sich aggressiv verhalten haben. Sein Begleiter habe dem Schaffner ins Gesicht gespuckt. Am Brügger Bahnhof rief der Schaffner den Lokführer ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 09:48

    POL-MK: Imbisswagen geplündert

    Meinerzhagen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch einen Imbisswagen am Darmcher Grund geplündert. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem abgestellten Fahrzeug und entwendeten mehrere Gegenstände, nun bittet die Kripo unter 0235491990 um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 09:47

    POL-MK: Falsche Polizisten erfolgreich

    Balve (ots) - Falsche Polizisten haben gestern Mittag in Garbeck zugeschlagen und Goldmünzen erbeutet. Eine 84-Jährige erhielt einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss. Ein "Polizist" meldete sich mit seiner "Dienstnummer". Er berichtete von Verbrechern, die eine ältere Dame in ihrem Haus ausgeraubt hätten. Auch ihr Name sei dabei auf einem zurückgelassenen Zettel vorgekommen, man wolle sie nun schützen. So solle sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren