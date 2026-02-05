Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Brand einer Gartenhütte

Iserlohn (ots)

An der Westfalenstraße brannte gestern Abend, 22.15 Uhr, eine Gartenhütte in voller Ausdehnung. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und hielten einen 13-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein weiterer mutmaßlicher Täter (16) flüchtete, konnte jedoch von Polizisten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Sie stehen im Verdacht die Gartenhütte in Brand gesetzt zu haben. Der 13-Jährige wurde seinen Eltern übergeben, der 16-Jährige vorläufig festgenommen. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell