Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Imbisswagen geplündert

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch einen Imbisswagen am Darmcher Grund geplündert. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem abgestellten Fahrzeug und entwendeten mehrere Gegenstände, nun bittet die Kripo unter 0235491990 um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

