Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Imbisswagen geplündert
Meinerzhagen (ots)
Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch einen Imbisswagen am Darmcher Grund geplündert. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem abgestellten Fahrzeug und entwendeten mehrere Gegenstände, nun bittet die Kripo unter 0235491990 um Hinweise. (lubo)
