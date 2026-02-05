POL-MK: Imbisswagen geplündert

Werdohl (ots) - Zwei Polizeibeamte wurden gestern, um 9.50 Uhr, an der Bahnhofstraße von einem 33-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle angegriffen. Ursprünglich hielten die Beamten den Werdohler an, da er mit seinem VW Polo durch die Fußgängerzone fuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der Werdohler sollte zwecks Blutprobe zur Wache gebracht werden. Er weigerte sich auszusteigen und trat und schlug um sich. Einer Polizistin biss ...

