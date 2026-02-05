Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Polizisten erfolgreich

Balve (ots)

Falsche Polizisten haben gestern Mittag in Garbeck zugeschlagen und Goldmünzen erbeutet. Eine 84-Jährige erhielt einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss. Ein "Polizist" meldete sich mit seiner "Dienstnummer". Er berichtete von Verbrechern, die eine ältere Dame in ihrem Haus ausgeraubt hätten. Auch ihr Name sei dabei auf einem zurückgelassenen Zettel vorgekommen, man wolle sie nun schützen. So solle sie am besten ihre Wertsachen den "Kollgen in zivil" übergeben, damit diese sicher sind. Sie solle gerne 110 wählen, um das zu überprüfen. Noch in dem Telefonat befindlich wurde auch die 110 gewählt, dabei wurde jedoch nicht der Notruf erreicht, da das Telefonat noch lief, sondern scheinbar nur der Hörer von einem Täter zum Anderen gereicht: eine andere Stimme "bestätigte" die Angaben und wenig später stand ein Mann vor der Haustür. Ihm wurden Wertsachen übergeben, danach verschwand der Mann. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Betrugsanrufen. Bei dem geringsten Verdacht gilt: Auflegen. Erst nach dem Auflegen die 110 wählen, so beginnt dann ein neues Telefonat und man bleibt nicht in der Leitung der Betrüger. Die Kripo ermittelt nun in der Sache und rät zur Sensibilisierung. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell