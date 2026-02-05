Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff auf Polizeibeamte

Werdohl (ots)

Zwei Polizeibeamte wurden gestern, um 9.50 Uhr, an der Bahnhofstraße von einem 33-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle angegriffen. Ursprünglich hielten die Beamten den Werdohler an, da er mit seinem VW Polo durch die Fußgängerzone fuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der Werdohler sollte zwecks Blutprobe zur Wache gebracht werden. Er weigerte sich auszusteigen und trat und schlug um sich. Einer Polizistin biss er in den behandschuhten Finger, einem Polizisten schlug er einen Zahn aus. Er konnte schließlich überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wird wegen einer möglichen Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Polizeibeamten wurden leicht verletzt. (lubo)

