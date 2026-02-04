Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Iserlohn/ Menden/ Hemer/ Plettenberg (ots)
1. Messstelle Iserlohn-Sümmern, Rittershausstraße, Zeit 04.02.2026, 7:25 bis 9 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 187, Verwarngeldbereich 26, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 47 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde UN.
2. Messstelle Menden, Schwitter Weg, Zeit 04.02.2026, 9:35 bis 11:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 186, Verwarngeldbereich 19, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 59 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde ME.
3. Messstelle Hemer, Parkstraße, Zeit 04.02.2026, 11:35 bis 12:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 81, Verwarngeldbereich 3, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 52 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde DO.
4. Messstelle Plettenberg-Kückelheim, Ebbetalstraße, Zeit 04.02.2026, 7:28 bis 12:15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 433, Verwarngeldbereich 47, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 11, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 85 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde Oberhausen.
