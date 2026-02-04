PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn/ Menden/ Hemer/ Plettenberg (ots)

1. Messstelle	Iserlohn-Sümmern, Rittershausstraße,
Zeit				04.02.2026, 7:25 bis 9 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		187,
Verwarngeldbereich 		26,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		47 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	UN.
2. Messstelle	Menden, Schwitter Weg,
Zeit				04.02.2026, 9:35 bis 11:05 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		186,
Verwarngeldbereich 		19,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2,
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		59 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	ME.
3. Messstelle	Hemer, Parkstraße,
Zeit				04.02.2026, 11:35 bis 12:45 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		81,
Verwarngeldbereich 		3,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		52 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	DO.

4. Messstelle Plettenberg-Kückelheim, Ebbetalstraße, Zeit 04.02.2026, 7:28 bis 12:15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 433, Verwarngeldbereich 47, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 11, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 85 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde Oberhausen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 04.02.2026 – 11:07

    POL-MK: Erpressung mit intimen Fotos

    Lüdenscheid (ots) - Ein Lüdenscheider wird nach dem Versand von intimen Aufnahmen an eine vermeintliche Bekanntschaft auf einer Dating-Plattform erpresst. Nach anfänglichen Geldzahlungen dauern die Forderungen an. So geschieht es häufig im Kreis. Die Kripo ermittelt in der Sache und warnt vor dem Versand intimer Aufnahmen an Dritte. Insbesondere das Eingehen auf Erpressungsversuche führt selten zum Erfolg. Oftmals ...

  • 04.02.2026 – 11:06

    POL-MK: Betrüger erfolgreich / Angriff auf Polizisten

    Iserlohn (ots) - Ein Iserlohner zeigte am Montag einen Betrug auf der Wache an, nachdem er von einer vermeintlichen prominenten Dame betrogen und erpresst worden sei. Auf Telegram habe er mit der "Prominenten" geschrieben, der er zunächst eine dreistellige Summe für ein "Meet and Greet" überwies. Es folgten immer mehr Angebote für Geld und die Zahlungen gingen weiter bis in den vierstelligen Bereich. Eine ...

