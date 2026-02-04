PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anhänger aus dem Verkehr gezogen

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am Dienstag auf der L 692 ein Anhängergespann aus dem Verkehr gezogen.

Bei der Kontrolle eines Gespanns aus Polen mit dem Ziel Niederlande endete die Reise am Dienstagnachmittag vorzeitig in Lüdenscheid. Grund war der desolate technische Zustand des Anhängers, auf dem ein Pkw transportiert wurde. Der Anhänger erinnerte die Polizeibeamten des Verkehrsdienstes eher an ein "rollendes Experiment". Die Reifen waren so abgefahren, dass Karkasse und Gewebe durchschauten. Die Räder eierten im Prüfstand wie Ostereeier. Der Gewebebruch war offensichtlich. Am Rahmen und an den Längsträgern fanden sich mehrere Risse. Diese wurden durch kreative und diverse Schweißarbeiten von unten ergänzt. Die Bremsanlage hatte ihren eigenen Charakter. Die Auflaufbremse schlug deutlich hörbar auf. Bremsbeläge waren stark verschlissen und lagen teilweise lose in der Anlage herum. Das Urteil: Verkehrsunsicher. Solche Fahrzeuge gehören nicht auf deutsche Straßen.

