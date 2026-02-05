Lüdenscheid (ots) - Ein Lüdenscheider wird nach dem Versand von intimen Aufnahmen an eine vermeintliche Bekanntschaft auf einer Dating-Plattform erpresst. Nach anfänglichen Geldzahlungen dauern die Forderungen an. So geschieht es häufig im Kreis. Die Kripo ermittelt in der Sache und warnt vor dem Versand intimer Aufnahmen an Dritte. Insbesondere das Eingehen auf Erpressungsversuche führt selten zum Erfolg. Oftmals ...

