Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Georgsmarienhütte/Hagen a.T.W.: Spektakulärer Ermittlungserfolg - Polizei deckt Heroinhandel in der Osnabrücker Innenstadt auf - Über 20 Abnehmer identifiziert - 46-Jähriger in U-Haft

Osnabrück (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück

Am Mittwochvormittag durchsuchten Ermittler der Polizeiinspektion Osnabrück, unter Federführung der Staatsanwaltschaft Osnabrück, mehrere Objekte im Osnabrücker Stadtgebiet sowie in Georgsmarienhütte und Hagen a.T.W. (Landkreis Osnabrück).

Hintergrund der Maßnahmen sind laufende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Heroin in nicht geringer Menge. Die Ermittlungen richten sich gegen sechs Beschuldigte im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, eine Vielzahl von Hartdrogenabhängigen aus der Stadt Osnabrück nahezu täglich mit Heroin versorgt zu haben.

Bei den koordinierten Durchsuchungen wurden umfangreiche Betäubungsmittel, darunter etwa 1,6 Kilogramm Heroin und weitere beweisrelevante Gegenstände sichergestellt. Darüber hinaus wurden insgesamt rund 260 Gramm Marihuana, ca. 10 Gramm Haschisch und weitere geringe Mengen Cannabisprodukte festgestellt. Ferner wurden ca. 25 Gramm Amphetamin, ca. 20 Gramm Kokain, etwa 25 Ecstasy-Tabletten, drei Methadon-Tabletten, drei Joints sowie ca. 60 Gramm Streckmittel sichergestellt.

Neben den Betäubungsmitteln wurden etwa 60.000 Euro Bargeld, 7 Smartphones sowie Verpackungsutensilien aufgefunden, die auf eine strukturierte Aufbereitung und Weitergabe von Betäubungsmitteln hindeuten können. Ein Geldbetrag im vierstelligen Bereich wurde in einem Keller in Hagen unter einem Brett versteckt vom Rauschgiftspürhund Crixus erschnüffelt. Weiterhin wurden 2 Feinwaagen, eine geladene Schreckschusswaffe, drei Messer, zwei Schlagstöcke sowie ein Knüppel sichergestellt. Zu den sonstigen sichergestellten Gegenständen zählen ein entwendetes E-Bike sowie ein gestohlener E-Scooter.

Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände dauert derzeit an.

Der Hauptbeschuldigte, ein Mann im Alter von 46 Jahren aus dem Landkreis, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete eine Untersuchungshaft an. Zusätzlich konnten rund 20 Abnehmer identifiziert werden.

Das Ermittlungsverfahren wird seit November 2025 durch eine Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Osnabrück geführt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell