Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Millionenschaden bei Großbrand in Nagold - Keine Verletzten - 120 Einsatzkräfte vor Ort

Nagold (Kreis Calw) (ots)

Ein großer Feuerschein war in der Olgastraße in Nagold sichtbar als am Sonntagmorgen gegen 7:00 Uhr die Feuerwehr alarmiert wurde und kurz danach an der Einsatzstelle eintraf. Bewohner und Anwohner alarmierten die Feuerwehr, da zwischen einem Wohnhaus und einer Gasstätte ein Brand in einem Carportbereich ausgebrochen war. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde dem Einsatzleiter und stellv. Kommandant der Feuerwehr Nagold Philipp Katz mitgeteilt, dass sich alle Personen aus den beiden Häusern unverletzt in Sicherheit bringen konnten. Somit wurde umgehend mit der Brandbekämpfung begonnen.

"Unter dem Vordach brande ein Müllcontainer, der bereits auf ein Wohnmobil übergegriffen hat. Durch angrenzende Thuja Hecken und die Holzkonstruktion des Carports hatten wir eine sehr schnelle Brandausdehnung", so der Einsatzleiter Katz. "Da der Carportbereich die Gaststätte mit dem Wohnhaus verbindet, haben wir mit zwei Riegelstellungen die Gebäude gesichert und mit einem Wendstrahlrohr die Brandbekämpfung über unsere Drehleiter von oben durchgeführt. Gleichzeitig waren wir von verschiedenen Seiten mit insgesamt fünf C-Strahlrohren im Einsatz. Durch die enorme Hitzeentwicklung konnte das Bersten der Scheiben des Wohnhauses nicht verhindert werden, so dass auch im angrenzenden Wohnhaus ein umfangreicher Brandschaden entstanden ist", ergänzt der Einsatzleiter. "Des Weiteren suchten wir mit zwei Atemschutztrupps immer wieder die Räumen im Inneren der Gaststätte nach Rauch und Feuer ab um eine Brandausdehnung zu verhindern", so Katz abschließend.

Insgesamt waren bei diesem Einsatz knapp 30 Atemschutzgeräteträger im Einsatz. Das Dach der Gaststätte musste mit entsprechendem Gerät geöffnet werden, da sich das Feuer unter das Blechdach von der Carportseite ausgebreitet hat. Hierzu musste die Feuerwehr das Blechdach öffnen bzw. abtrennen, um die einzelnen Glutnester zu finden und abzulöschen. Die Löscharbeiten werden den gesamten Sonntag in Anspruch nehmen.

Vor Ort verschaffte sich der Oberbürgermeister der Stadt Nagold Jürgen Großmann, sowie der Leiter des Ordnungsamtes Achim Gräschus ein Bild er Lage. "Wir sind sehr dankbar, dass bei diesem Großbrand keine Menschen zu Schaden gekommen sind, so der Oberbürgermeister. Gleichzeitig dankt er den Einsatzkräften für den reibungslosen Einsatzablauf und das sehr guten Zusammenwirken aller Abteilungen in Nagold, durch dies noch Schlimmeres verhindert werden konnte, so Großmann abschließend.

Mit insgesamt 17 Fahrzeugen und über 90 Brandschutzkräften aus Nagold und allen Ortsteilen waren die Feuerwehren im Einsatz. Unterstützt wurden die Feuerwehr durch den Rettungsdienst. Dieser war mit vier Fahrzeugen entsprechenden Notärzten und Rettungskräften an der Einsatzstelle. Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Rettungsdienst rausgelöst und der Sanitätsdienst wurden vom DRK Ortsverein Nagold-Wildberg übernommen. Dieser sorgte, neben dem Sanitätsdienst, auch für die Versorgung der über 120 Einsatzkräften an der Einsatzstelle und organisierte ein Mittagessen im Gerätehaus der Feuerwehr Nagold.

Unterstützt wurde Katz von den stellv. Kreisbrandmeistern Andre Weiss und Tido Lüdtke. Sie machten sich ein Bild von der Lage und standen beratend zur Seite. Die Polizei Nagold, sowie die Kriminaltechnik Calw waren mit drei Fahrzeugen und sechs Beamten an der Einsatzstelle. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Aktuell wird von einem Schaden von über eine Million Euro ausgegangen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell