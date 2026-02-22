Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wüste: Wohnmobil geriet ins Visier von Kriminellen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstagnachmittag (17 Uhr) ist ein Wohnmobil an der Kreuzung Hiärm-Grupe-Straße/Am Pappelgraben ins Visier von Dieben geraten. Die Kriminellen verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Fahrzeug und entfernten einzelne Bauteile im Bereich des Cockpits. Mit ihrer Beute machten sie sich anschließend aus dem Staub. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 0541/327-2115 oder -3203.

