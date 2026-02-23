Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W. Versuchter Einbruch in Imbiss - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Alten Poststraße zu einem versuchten Einbruch in einen Imbiss im Ortskern.

Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum zwischen Samstag 21:30 Uhr und Sonntag 11:30 Uhr, gewaltsam in das Objekt einzudringen. Ein Betreten der Räumlichkeiten gelang ihnen jedoch nicht. Am Imbiss entstand Sachschaden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht genau bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich bei der Polizei Dissen unter der Telefonnummer 05421 931280 zu melden.

