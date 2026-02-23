PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W. Versuchter Einbruch in Imbiss - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Alten Poststraße zu einem versuchten Einbruch in einen Imbiss im Ortskern.

Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum zwischen Samstag 21:30 Uhr und Sonntag 11:30 Uhr, gewaltsam in das Objekt einzudringen. Ein Betreten der Räumlichkeiten gelang ihnen jedoch nicht. Am Imbiss entstand Sachschaden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht genau bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich bei der Polizei Dissen unter der Telefonnummer 05421 931280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 11:36

    POL-OS: Wallenhorst: Nachbarn wurden Ziel von Einbrechern

    Osnabrück (ots) - Zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend sind zwei Nachbarhäuser in der Berta-Karlik-Straße zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten gelangten durch rückwärtige Türen gewaltsam in die inneren Räumlichkeiten und suchten nach Wertsachen. Sämtliche Räume wurden nahezu vollständig durchwühlt. Mit ihrem Diebesgut flohen die Kriminellen letztlich in unbekannte Richtung. Die Polizei ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 11:22

    POL-OS: Osnabrück: Zwei Einbrüche am hellichten Tag

    Osnabrück (ots) - Am Samstagnachmittag kam es in der Frankfurter Heerstraße zu einem besonders dreisten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 16.45 Uhr und 20.45 Uhr nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner, um sich über eine Hintertür Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Im Innern durchwühlten die Einbrecher diverse Räume und nahmen Wertsachen (u.a. Barged) an sich. Mit ihrer Beute verschwanden die ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 10:54

    POL-OS: Osnabrück/Wüste: Wohnmobil geriet ins Visier von Kriminellen - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstagnachmittag (17 Uhr) ist ein Wohnmobil an der Kreuzung Hiärm-Grupe-Straße/Am Pappelgraben ins Visier von Dieben geraten. Die Kriminellen verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Fahrzeug und entfernten einzelne Bauteile im Bereich des Cockpits. Mit ihrer Beute machten sie sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren