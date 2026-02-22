PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OS: Wallenhorst: Nachbarn wurden Ziel von Einbrechern

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend sind zwei Nachbarhäuser in der Berta-Karlik-Straße zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten gelangten durch rückwärtige Türen gewaltsam in die inneren Räumlichkeiten und suchten nach Wertsachen. Sämtliche Räume wurden nahezu vollständig durchwühlt. Mit ihrem Diebesgut flohen die Kriminellen letztlich in unbekannte Richtung. Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und bittet nun Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweise werden bei der Polizei in Bramsche unter 05461/94530 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

