Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in Tankstelle- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es an der Hollager Straße zu einem Einbruch in eine Tankstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter am Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum der Tankstelle ein. Dort entwendeten die Einbrecher Tabakerzeugnisse aus der Auslage und flüchteten anschließend in bislang unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Der Wert der entwendeten Gegenstände sowie die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens am Tankstellengebäude können derzeit noch nicht exakt beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden. Auch Beobachtungen zu auffälligen Fahrzeugen im Bereich der Hollager Straße könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück

Das könnte Sie auch interessieren