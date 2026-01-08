Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Radfahrer übersehen

Am Montag verursachte ein 50-Jähriger in Eislingen einen Unfall.

Ulm (ots)

Kurz vor 13 Uhr fuhr der 50-jährige Seat-Fahrer in der Krummstraße. Beim Einfahren in die Hindenburgstraße übersah er wohl den von rechts kommenden 76-Jährigen. Dieser war mit einem Damenrad auf dem dortigen Fuß- und Radweg unterwegs. Der Mann trug keinen Helm. Er verletzte sich durch den Unfall leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Eislingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 150 Euro.

