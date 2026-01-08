Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Setzingen - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch stießen an einer Kreuzung bei Setzingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 13.40 Uhr war ein 64-Jähriger auf der K7309 von Ballendorf in Richtung Setzingen unterwegs. An der Kreuzung wollte er mit seinem VW Caddy die Landstraße überqueren. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr. Auf der L1079 fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Ford Kuga. Die kam von links und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen in der Kreuzung zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Langenau hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am VW wird auf 4.000 Euro, der am Ford auf 6.000 Euro geschätzt. Beide Pkw blieben fahrbereit.

++++0032301

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell