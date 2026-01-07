Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Christbaum angezündet

Am Dienstag sollen zwei Jugendliche in Schelklingen durch Feuer Sachschäden verursacht haben.

Ulm (ots)

Kurz nach 16.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Spitalgasse aus. Dort brannte ein Christbaum, der zur Entsorgung in einem Brunnen abgestellt war. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Feuer bereits aus. Durch den Brand entstand Sachschaden an einer Fassade sowie an einem über dem Brunnen befindlichen Glasdach. Dieses zerbarstete aufgrund der Hitze. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und schätzt den Schaden auf 3.000 Euro. Auch an einem Mülleimer, der in unmittelbarer Nähe stand, wurden Spuren eines Brandes entdeckt. Sachschaden entstand jedoch nicht.

Gegen 18.30 Uhr rückten Einsatzkräfte erneut zu einem Brand aus. Im Schulhof in der Schulstraße löschte die Feuerwehr Kartonagen, die mutmaßlich angezündet wurden. Der Polizei Ehingen gelang es im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige vorläufig festzunehmen. Die Jugendlichen rochen stark nach Rauch und hatten rußgeschwärzte Hände. Die beiden 15-Jährigen räumten ein, den Christbaum sowie die Kartonagen im Schulhof angezündet zu haben. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen den Sachbeschädigungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Betreuer übergeben.

