POL-UL: (UL) Laichingen - Vorfahrt missachtet
Am Dienstag kam zu einem Verkehrsunfall bei Laichingen.
Gegen 14.30 Uhr war eine 83-jährige Renault-Fahrerin auf dem Zubringer von der B28 auf die L230 unterwegs. Beim Einbiegen nach links übersah sie offenbar einen 49-Jährigen. Der war mit seinem Audi von Heroldstatt in Richtung Laichingen unterwegs und hatte Vorfahrt. Die Autos stießen zusammen. Der 49-Jährige verletzte sich leicht. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos auf etwa 22.000 Euro.
