POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Bäckerei
Beute machte ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.40 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Bäckereifiliale in der Söflinger Straße ein. Mutmaßlich verschaffte er sich über eine unverschlossene Garage Zugang zum Treppenhaus und hebelte die Tür zum Verkaufsraum auf. Im Inneren öffnete er die Kassenschublade und entnahm das darin enthaltene Geld. Der Einbrecher flüchtete mit seiner Beute. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

++++ 0025826 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

