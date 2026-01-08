Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrüche in Bäckereien

Beute machten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Vermutlich in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4.10 Uhr gelangten Einbrecher auf bislang unbekannte Art und Weise in eine Bäckerei in der Söflinger Straße. Im Innern machten sie sich auf die Suche nach Brauchbarem. Aus einer Kasse stahlen sie das Geld und flüchteten unerkannt. Vermutlich im selben Tatzeitraum stiegen Einbrecher auch in eine weitere nahegelegene Bäckerei in der Neue Gasse ein. Dort hebelten sie die Eingangstür auf. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie eine Tasche in der sich Bargeld befand. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und vermutet einen Tatzusammenhang. Spezialisten sicherten die Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ulm unter Tel. 0731/188-0 entgegen.

++++0035702 0035696

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell