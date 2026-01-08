Ulm (ots) - Um 13.40 Uhr war ein 64-Jähriger auf der K7309 von Ballendorf in Richtung Setzingen unterwegs. An der Kreuzung wollte er mit seinem VW Caddy die Landstraße überqueren. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr. Auf der L1079 fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Ford Kuga. Die kam von links und hatte Vorfahrt. ...

mehr