Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Gewächshaus brennt
Am Mittwoch brannte ein beheiztes Gewächshaus in Salach.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr entdeckte ein Zeuge schwarzen Rauch in der Lettenäckerstraße aufsteigen. Dort brannte eine Gartenhütte. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz und löschten den Brand. Die Polizei Eislingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen nach wird ein technischen Defekt der Gewächshausheizung vermutet. Die Schadenshöhe lässt sich aktuell nicht beziffern. Verletzt wurde niemand.

++++ 0030992

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

