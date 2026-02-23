Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht - Fußgängerin leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch (18.02.2026) kam es gegen 06.40 Uhr im Bereich Erich-Maria-Remarque-Ring / Ecke Hasestraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Audi Fahrer den Erich-Maria-Remarque-Ring und beabsichtigte nach rechts in die Hasestraße abzubiegen. Dabei übersah er eine 21-jährige Fußgängerin, die die dortige Fußgängerfurt bei Grünlicht querte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des dunklen Wagens entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum verursachenden Audi oder zu dessen Fahrer nimmt der Zentrale Verkehrsdienst unter 0541/327-2515 entgegen.

