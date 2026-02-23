PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Kassiererin weggeschubst - Polizei sucht wichtige Zeugen nach räuberischem Diebstahl in Supermarkt

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Osnabrücker Straße Ecke Fasanenweg zu einem räuberischen Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verstauten zwei Männer mehrere Waren in ihrer Kleidung und begaben sich anschließend in den Kassenbereich. Als die Kassiererin die Personen ansprach, verließ einer der Männer zunächst das Geschäft. Der zweite Mann wurde im Ausgangsbereich von der Kassiererin festgehalten. In diesem Moment trat eine bislang unbeteiligte Frau von außen an die automatische Schiebetür heran, stellte sich in den Türbereich und drückte die Mitarbeiterin zur Seite. Dadurch gelang den Beteiligten die Flucht unter Mitnahme der zuvor eingesteckten Waren. Die Kassiererin blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei aus Georgsmarienhütte hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Die Ermittler bitten nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich unter 05401/83160 zu melden.

Täterbeschreibungen:

Frau: etwa 40 bis 50 Jahre, korpulente Statur, dunkles Haar, bekleidet mit braunem Pullover Mann 1: etwa 45 bis 50 Jahre, dunkles Haar, dunkle Kapuzenjacke und dunkle Hose Mann 2: etwa 20 bis 25 Jahre, blondes Haar, helle Gesichtsfarbe, dunkelblaue Oberbekleidung

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

