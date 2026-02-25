Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Transporter - Pakete aus Zustellfahrzeug entwendet- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Johannisstraße kam es zwischen Montagabend 20:00 Uhr und Dienstagmorgen 09:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Zustellfahrzeug eines Postdienstleisters.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Fahrer seinen Transporter am Montagabend ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen ab. In dem Fahrzeug befanden sich Pakete, die für die Auslieferung vorgesehen waren. Als der Fahrer am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die seitliche Schiebetür gewaltsam geöffnet worden war. Aus dem Innenraum wurden mehrere Pakete entwendet.

Der genaue Inhalt der Pakete sowie der entstandene Warenwert können derzeit noch nicht beziffert werden und sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

