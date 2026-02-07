Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Kirchhain - Demonstration an Infostand

Giessen (ots)

Am heutigen (7.2.) Morgen ab 9 Uhr veranstalteten regionale Vertreter der Partei Alternative für Deutschland in der Kirchhainer Bahnhofstraße einen Informationsstand im Kontext der bevorstehenden Kommunalwahlen. Mit Beginn des Infostandes begaben sich rund 25 bis 30 Personen zu einer nicht angezeigten Versammlung zum Informationsstand und umschlossen diesen durch Zeigen von Bannern vollständig. Den Aufschriften der Banner zufolge handelte es sich um eine "antifaschistische Aktion".

Gegenüber einem eintreffenden Vertreter der Versammlungsbehörde gab sich kein Versammlungsleiter der Spontanversammlung erkennbar, den erteilten Beschränkungen - beispielsweise die Demonstration an einer anderen Örtlichkeit in räumlicher Nähe weiterzuführen - folgten die Teilnehmer nicht. Nach mehrmaliger Aufforderung erfolgte weiterhin keine Reaktion der Demonstrierenden, sodass final eine Auflösungsverfügung durch die Versammlungsbehörde erteilt wurde.

Den darauffolgenden erneuten mehrfachen polizeilichen Ansprachen, die Aktion zu beenden, folgten die Personen weiterhin nicht. Nachdem die Polizei sodann zwei Demonstrierende ohne Gegenwehr wegführte, folgten die weiteren Teilnehmenden und lösten die Spontanversammlung friedlich auf. Auf die Teilnehmenden kommt nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Hessische Versammlungsfreiheitsgesetz zu.

Es kam zu keinen weiteren Störaktionen am Informationsstand.

