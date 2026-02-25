PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Buerschen Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr gewaltsam in die Wohnung der Geschädigten ein. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Täter die Wohnung in bislang unbekannte Richtung.

Angaben zum Diebesgut sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden und sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Buerschen Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541 / 327-3203 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:12

    POL-OS: Osnabrück: Erneut falsche Handwerker unterwegs - Schmuck aus Wohnung entwendet

    Osnabrück (ots) - In der Knollstraße kam es am Dienstagmittag zu einem Trickdiebstahl durch einen falschen Handwerker. Gegen 12:15 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür einer Geschädigten und gab sich als Handwerker aus. Er erklärte, dass es bei Nachbarn zuvor zu einer Überschwemmung gekommen sei und nun aufgrund eines angeblichen Notfalls ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:34

    POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Firmengelände- Autoteile entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag 0:30 Uhr und Montag 7:30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Autohauses an der Sutthauser Straße in Osnabrück zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Kriminelle gelangten auf derzeit ungeklärte Weise auf das umzäunte Firmengelände. Dort wurden mehrere Neuwagen angegangen und verschiedene Fahrzeugteile von den Autos ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren