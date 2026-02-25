Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Buerschen Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr gewaltsam in die Wohnung der Geschädigten ein. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Täter die Wohnung in bislang unbekannte Richtung.

Angaben zum Diebesgut sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden und sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Buerschen Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541 / 327-3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell