POL-OS: Quakenbrück: Verkehrskontrolle eines Pkw - Softairpistole und Schlagring sichergestellt - Gefährliche Situation

Am Freitag gegen 18:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Stettiner Straße in Quakenbrück einen Pkw, der mit drei Männern im Alter zwischen 16 und 25 Jahren besetzt war.

Während der ersten Kontaktaufnahme sowie beim Blick in den Innenraum des Fahrzeugs stellten die Beamten eine augenscheinlich echte Schusswaffe auf der Rücksitzbank fest. Die Insassen wurden daraufhin aufgefordert, ruhig zu bleiben und den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten. Dieser Aufforderung kamen die Personen im Fahrzeug zunächst nicht nach. Im weiteren Verlauf griff eine auf der Rücksitzbank befindliche Person nach der Schusswaffe.

Aufgrund dieser gefährlichen Situation wurde die durch Beamten die Dienstwaffe gezogen und alle drei Insassen wurden erneut angewiesen, das Fahrzeug zu verlassen. Anschließend wurden die Personen fixiert und durchsucht.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen echten Schusswaffe um eine Softair-Pistole handelte. Zudem wurde im Fahrzeug ein Schlagring aufgefunden.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Führen sogenannter Anscheinswaffen (täuschend echt) erhebliche Gefahren birgt. Diese Gegenstände können auf den ersten Blick nicht von echten Schusswaffen unterschieden werden und können daher zu gefährlichen Situationen führen. Zudem ist das Führen (zugriffsbereit) solcher Anscheinswaffen nicht erlaubt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz aufgenommen. Beide Waffen wurden sichergestellt.

