Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Trickdiebstahl aus Pkw zum Nachteil eines Fußgängers- Schmuck entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein Mann Opfer eines Trickdiebstahls auf dem Gehweg an der Stüvestraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt gegen 14:00 Uhr ein schwarzer Kleinwagen auf der Fahrbahn in Richtung des Hasetorwalls neben dem Mann an. Das Fahrzeug war mit zwei Männern besetzt, die den Fußgänger in ein Gespräch verwickelten. Ein auf dem Rücksitz des Autos befindlicher Mann fragte aus dem Fahrzeug heraus nach dem Weg zur nächsten Apotheke und ließ sich hierzu eine Adresse auf dem Mobiltelefon von dem Geschädigten zeigen.

Im weiteren Verlauf hängte der Mann dem Fußgänger nach ersten Erkenntnissen als angeblichen Ausdruck der Dankbarkeit eine Kette um. Anschließend setzte der Pkw seine Fahrt in Richtung Hasetorwall fort.

Kurz nachdem das Fahrzeug weggefahren war, bemerkte der Mann das Fehlen seiner getragenen Armbanduhr sowie einer Halskette.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Fahrer

männlich

dunkle Haare

Mitfahrer (hinten rechts)

männlich

etwa 50 bis 60 Jahre alt

dunkle Haare

kein Bart, keine Brille

Das Fahrzeug führte nach ersten Hinweisen vermutlich ein Kennzeichenfragment mit den Buchstaben "BSR".

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder dem flüchtenden Pkw geben können, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 / 327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

