Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Landkreis Osnabrück: Motorradkontrollen zum Saisonauftakt - Positive Gespräche

Osnabrück (ots)

Vor dem Hintergrund des erwarteten Saisonstarts vieler Kradfahrer führten Beamte der Polizeiinspektion Osnabrück am Sonntag Motorradkontrollen mit Schwerpunkt im Landkreis Osnabrück durch.

Der Schwerpunkt der Kontrollen war die Überprüfung technischer Veränderungen an Krafträdern sowie das Feststellen technischer Mängel, die erfahrungsgemäß insbesondere zu Beginn der Saison auftreten.

Insgesamt wurden 51 Fahrzeuge kontrolliert. An 12 Motorrädern stellten die Einsatzkräfte Mängel fest. In zwei Fällen waren die Veränderungen so erheblich, dass die Betriebserlaubnis erloschen war und die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Parallel zu den Kontrollen wurden Verkehrsteilnehmende auf die Bedeutung einer sorgfältigen technischen Überprüfung ihrer Fahrzeuge vor Fahrtantritt hingewiesen. Zudem appellierten die Beamten an gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr, insbesondere zu Saisonbeginn. Darüber hinaus wurde empfohlen, nach der Winterpause die eigenen Fahrfertigkeiten im Rahmen eines Fahrsicherheitstrainings aufzufrischen.

Viele Kradfahrer begrüßten die Kontrollmaßnahmen zum Jahresbeginn und äußerten sich positiv. Dass die eingesetzten Beamtinnen und Beamten selbst mit Dienstkrafträdern vor Ort waren, wurde vielfach als angenehm wahrgenommen. Entsprechend groß war das Interesse, die polizeilichen Motorräder aus der Nähe zu betrachten und mit den Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

