Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Leitbake vor fahrendes Auto geworfen - Täter auf E-Scooter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 20:30 Uhr kam es in Bramsche im Bereich der Straße Zur Stuckwiese / Ecke Schützenstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein mit drei Personen besetzter Skoda die Straße Zur Stuckwiese in Fahrtrichtung Schützenstraße. Zur genannten Zeit kamen dem Pkw zwei Personen auf einem E-Scooter entgegen. Die beiden führten eine Leitbake mit sich. Als sie sich vermutlich auf Höhe des Fahrzeugs befanden, warfen sie die Bake vor den fahrenden Pkw.

An dem Skoda entstand in Folge Sachschaden.

Die beiden Personen entfernten sich anschließend mit ihrem E-Scooter über die Schützenstraße in Richtung Engter.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Erste Person:

blaue Wellensteyn-Jacke

Bluejeans

weiße Sneaker

etwa 170 bis 175 cm groß

Kapuze getragen

Zweite Person:

schwarze Jacke

dunkle Hose

weiße Sneaker

etwa 170 bis 175 cm groß

Kapuze getragen

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell