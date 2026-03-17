Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autos aufgebrochen

Viersen (ots)

In der Nacht zum Montag, 16. März, haben ein oder mehrere Unbekannte ein Auto an der Sternstraße in Dülken aufgebrochen und daraus ein Portemonnaie mit Bargeld und Karten entwendet. Mit den Karten wurden bereits am frühen Morgen Zigaretten gezogen. Zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 7 Uhr, öffneten Unbekannte einen Transporter an der Heinrich-Luhnen-Straße in Dülken und stahlen hochwertiges Werkzeug. Entweder im Laufe des Wochenendes oder in der Nacht zu Montag traf es auch zwei Transporter im Gewerbegebiet in Niederkrüchten-Dam. Aus diesen wurden Tonerkartuschen und ein Akkuschrauber. Im Gewerbegebiet Weihersfeld in Brüggen blieb es im gleichen Zeitraum bei einem versuchten Aufbruch an einem Transporter. Die Seitentür wurde stark beschädigt, gestohlen wurde aber nichts. In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise an das KK2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (171)

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