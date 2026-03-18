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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei unbekannte Männer brechen in Verbrauchermarkt ein

Kempen (ots)

Am 18.03.2026 gegen 03:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt auf der Stendener Straße in Kempen. Zwei Männer verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Geschäft. Einer der unbekannten Männer beschädigte mehrere Schränke und legte den Inhalt in eine mitgebrachte Tüte. Anschließend konnten die beiden unbekannten Männer mit der Beute in unbekannte Richtung flüchten. Haben Sie in Bezug auf den Einbruch in der Nacht vom 18.03.2026 gegen 03:00 Uhr etwas beobachtet? Melden Sie sich unter der Rufnummer 02162-377/0. /rb (174)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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